Calciomercato, offerto Handanovic alla Lazio per il vice-Provedel

L’addio di Maximiano sembra ormai certo e la Lazio così deve trovare un vice-Provedel. Sembrava potesse affondare il colpo su Audero, ma nella giornata di ieri l’ex Samp ha trovato l’accordo con l’Inter. E proprio un ex Inter potrebbe essere il sostituto: come riporta Nicolò Schira, Samir Handanovic, 39 anni, svincolato, e con un passato già alla Lazio, sarebbe stato offerto alla società biancoceleste per ricoprire il ruolo di secondo portiere.

RINGRAZIAMO I NOSTRI SPONSOR: