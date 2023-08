CdS | Lazio, non c’è soltanto Ricci: Paredes è in uscita, spunta Guendouzi

Come riporta il Corriere dello Sport, la trattativa per Ricci sta per arrivare alla conclusione: o si chiude entro poche ore, oppure addio. Sarri insiste, ma alle cifre richieste da Cairo (25 più 5 milioni) non si riesce a chiudere. Il discorso cambierebbe inserendo Cancellieri nella trattativa, ma Vlasic è tornato al Torino. Ieri Sarri è tornato in sede e ha conosciuto Kamada: la rosa attualmente prevede tre punte più Kamada e Luis Alberto, con un modulo estremamente offensivo. Servirebbe un regista più difensivo, come Ricci, Torreira o Jorginho. Occhio a Paredes, in uscita dal PSG, e a Guendouzi, in scadenza nel 2025 col Marsiglia. I francesi lo cedono, ma non costa poco. Attenzione anche a Tessmann del Venezia e a Vranckx, rientrato al Wolfsburg dopo una stagione al Milan.

RINGRAZIAMO I NOSTRI SPONSOR: