CdS | Maximiano sul filo. Mario Rui, spiraglio

L’Almeria è pronta ad acquistare Maximiano a 9,5 milioni di euro, ma la Lazio non lo lascerà partire senza la garanzia di un sostituto. Poteva essere Audero, ma ieri ha trovato l’accordo con l’Inter. Il vice Provedel potrebbe diventare Handanovic, svincolato dall’Inter, o in alternativa Ronnow dell’Union Berlino o Montipò del Verona.

Per il terzino sinistro ci sono due nomi: Pellegrini e Mario Rui. Per il primo la Juve ha aperto al prestito con diritto di riscatto a 8 milioni e per mettere in piedi un prestito biennale, il terzino dovrebbe prima prolungare di un anno con la Juve, poi spalmarsi l’ingaggio. Ha detto di no al Nizza, ci sono contatti con il Milan, ma lui vuole tornare alla Lazio. Per quanto riguarda Mario Rui, il terzino sta provando a rinnovare con il Napoli ma non c’è ancora la fumata bianca. Si farà un altro tentativo a breve, se non riesce spingerà per la cessione.

Corriere dello Sport

RINGRAZIAMO I NOSTRI SPONSOR: