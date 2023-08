Il Messaggero | Sarri aspetta il regista e il terzino mancino. E pesa il nodo-rinnovi

Le sconfitte contro l’Aston Villa, settimo in Premier, e il Girona, ex squadra di Castellanos, sono state pesanti e non solo a livello di punteggio. La Lazio ha dimostrato di essere indietro e di aver perso momentaneamente lo spirito con cui ha conquistato la Champions League. I nuovi acquisti non sono ancora in gruppo, ma non possono essere una giustificazione, visto che Isaksen, almeno all’inizio, sarà una riserva. Come riporta il Messaggero, sul nervosismo visto in campo potrebbero pesare i discorsi lasciati in sospeso sui rinnovi: Luis Alberto, Felipe Anderson, Zaccagni, Provedel e Casale sono in attesa da tempo. Inoltre, mancano ancora il regista (Torreira o Ricci) e il terzino (Pellegrini). Nei giorni scorsi la Lazio sembrava alle prime armi e Sarri pensa che prima di settembre e ottobre non sarà pronta.

