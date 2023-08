Il Messaggero | Sarri insiste per il play Ricci. In porta come vice Provedel Christensen o Ronnow

Come riporta Il Messaggero, dopo l’amichevole con il Girona Maximiano è rimasto in Spagna, dove ha trovato l’accordo con l’Almeria che verserà 9 milioni nelle casse della Lazio. Inizialmente sarebbe dovuto essere tutto congelato fino all’accordo con Audero, che però ieri è andato all’Inter. Al momento, quindi, il secondo portiere è diventato una priorità e la Lazio è andata su due nomi, entrambi da Berlino: Christensen dell’Hertha, su cui c’è la Fiorentina, e Ronnow dell’Union.

Capitolo regia, Ricci ha manifestato la voglia di andare alla Lazio e il Torino può sacrificarlo. Sarri lo vuole da tempo e continua a premere per il suo arrivo. Lotito ha promesso un nuovo tentativo, ma non oltre i 25 milioni o inserendo Cancellieri. Se non andrà in porto, si virerà su altro. Per il ruolo di terzino sinistro, Pellegrini resta in pole, ma attenzione a Mario Rui.

