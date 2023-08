Isaksen-Lazio, ecco le cifre

E’ stato ufficializzato oggi il terzo acquisto della Lazio in questa sessione di calciomercato: si tratta di Gustav Isaksen. E’ lui il rinforzo per il ruolo di esterno offensivo richiesto da Maurizio Sarri. L’attaccante è stato acquistato dai biancocelesti per la cifra di 12 milioni pagabili in tre rate con 4 aggiuntivi di bonus. L’attaccante ha firmato un contratto di 5 anni con i biancocelesti.

RINGRAZIAMO I NOSTRI SPONSOR: