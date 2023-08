Le partite di Milinkovic in chiaro: LA7 compra i diritti del campionato saudita

La prossima stagione si potrà seguire il campionato arabo su La7. L’emittente di Urbano Cairo, infatti, ha chiuso l’accordo per trasmettere in chiaro le partite delle squadre arabe, tra cui ovviamente anche quella di Milinkovic. La scorsa stagione venivano trasmesse da Sportitalia, ma visto il calo degli ascolti hanno preferito non puntarci ancora, così è arrivata La7, che, come riporta Calcio e Finanza, ha chiuso un accordo biennale a 450mila euro.

