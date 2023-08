Prima avversario e ora giocatore della Lazio: il video di presentazione di Isaksen – VIDEO

La Lazio, tramite i propri profili social, ha pubblicato il video di presentazione di Gustav Isaksen, il nuovo acquisto biancoceleste. Nel video vengono proposti in sequenza i migliori momenti del giocatore contro la Lazio nella passata edizione di Europa League, in cui mise a segno due gol nelle due partite conquistando anche due rigori all’andata. Conseguentemente a queste immagini, appaiono le prime di Isaksen in biancoceleste.

CLICCA QUI PER VEDERE IL VIDEO

