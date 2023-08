Svelato il numero di maglia di Isaksen – FOTO

Tramite i propri canali social il Midtjylland ha salutato Isaksen, da poco ufficializzato come nuovo attaccante della Lazio. Dopo un periodo nelle giovanili e 3 anni in prima squadra si è così conclusa l’esperienza dell’esterno d’attacco nella squadra danese. “Grazie per tutte le avventure, Gustav. Rendici orgogliosi” la frase dedicata al calciatore da parte della sua ex squadra.

