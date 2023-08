Tuttosport | Ricci, nuovo assalto della Lazio

Ormai per Sarri Ricci è diventata una questione di principio. Il tecnico non ha eventuali alternative in mente e così Lotito ha fissato un nuovo incontro con Cairo per intavolare nuovamente una trattativa. Per Juric sarebbe una grandissima perdita e per questo i granata chiedono non meno di 30 milioni. Lotito, invece, ne proporrà 18 più il cartellino di Cancellieri, valutato 10. Le contropartite tecniche, compreso Lazzari, però non sono molto gradite.

Tuttosport

