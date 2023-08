Calciomercato Lazio, base d’intesa con la Juventus per il ritorno di Pellegrini: in corso l’incontro con l’agente

Secondo quanto riportato dall’esperto di mercato Alfredo Pedullà, la Lazio starebbe provando ad inserirsi nella trattativa tra Chelsea e Leicester per Cesare Casadei. Il talentosi centrocampista dell’Italia Under 21 è attualmente in forza ai blues, che starebbero per cederlo alle foxes in prestito. Su di lui c’era anche il Genoa, destinazione però rifiutata dal giocatore.

