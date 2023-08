Calciomercato Lazio, Di Marzio: “Avanti per Ronnow dell’Union Berlino: il portiere ha dato la sua disponibilità”

Si continua a lavorare, sul fronte calciomercato, in casa Lazio. Dopo gli arrivi ufficiali di Daichi Kamada e Gustav Isaksen, il club biancoceleste è alle prese anche con le uscite, oltre a nuove possibili entrate. Con Luis Maximiano che sembrerebbe vicino a lasciare la Capitale, la Lazio sta lavorando per cercare un nuovo possibile portiere.

Come riporta l’esperto di calciomercato Gianluca di Marzio sul proprio sito, l’obiettivo del club biancoceleste per la porta sarebbe Frederik Ronnow. Il portiere danese classe ’92 gioca in Germania, all’Union Berlino, che lo valuta 3/4 milioni di euro. Ronnow, a cui avrebbe pensato anche il Bayern Monaco per sostituire Yann Sommer passato all’Inter, avrebbe già dato la sua disponibilità a trasferirsi in biancoceleste. Dovrebbero esserci dei contatti nel pomeriggio, anche se per il momento non ci sarebbero offerte ufficiali da parte della Lazio al club che milita in Bundesliga.

RINGRAZIAMO I NOSTRI SPONSOR: