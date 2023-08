CdS | Fazzini costa 20 milioni. Ricci ora è un caso

L’imminente passaggio di Cancellieri all’Empoli ha riavviato i contatti fra le due società per Jacopo Fazzini. Lotito ci ha provato, ma Corsi ha chiesto 20 milioni con l’obiettivo di trattenerlo per farlo crescere in casa. La scorsa stagione all’Empoli ha giocato Akpa Akpro, ancora alla Lazio e indeciso sul proprio destino. Lazio e Verona avevano raggiunto un accordo, ma l’ivoriano non ha accettato la destinazione scaligera e nemmeno quella toscana, dove si era trovato bene. La Lazio ha bisogno di cedere: l’Udinese si era informata per Basic e l’Augsburg aveva offerto 6 milioni, ma Lotito ne chiede 10.

Parlando di centrocampo, Sarri vuole Ricci, ma ieri il ds granata Vagnati ha fatto sapere che non sentono la Lazio da venti giorni. I contatti tra Cairo e Lotito ci sono stati, così come quelli con il suo agente. La Lazio non va oltre 17-18 milioni, ma Cairo ne chiede 30. L’alternativa principale è Guendouzi, seppur non l’unica.

Corriere dello Sport

