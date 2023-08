CdS | Lotito vuole trattenere Maximiano. Un mese fa lo chiedeva il Cholo

L’Almeria deve scegliere il portiere entro venerdì e sta aspettando Maximiano, offrendo alla Lazio un totale di 10 milioni. La Lazio ha bisogno di un vice Provedel, ma Falcone è stato riscattato dal Lecce e Audero è andato all’Inter: Sarri non se la sente di cambiare vice, proprio come a gennaio. La società vorrebbe valorizzarlo. Come scrive il Corriere dello Sport, un mese fa lo cercava anche l‘Atletico Madrid come vice Oblak, offrendo in cambio il portiere croato Ivo Grbic, ma alla fine non se ne è fatto nulla.

La Lazio riflette sull’aspetto economico: cedendolo potrebbe recuperare l’investimento compiuto. E’ stato proposto Handanovic, 39enne svincolato, ma non si vogliono ripetere esperienze come quella di Reina. Gli agenti di Isaksen hanno proposto Ronnow, 31 anni dell’Union Berlino, e un altro nome da tenere in considerazione è quello di Montipò del Verona.

