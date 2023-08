CdS | Terzino Lazio, incontro per Kristiansen

La Lazio continua la ricerca del terzino sinistro e, come riporta il Corriere dello Sport, avanza la candidatura di Victor Kristiansen, 21 anni a dicembre, del Leicester appena retrocesso. I suoi agenti, gli stessi di Isaksen, ieri erano a Formello per discuterne con la Lazio. Non ha esperienza internazionale o un costo di cartellino alto. Sarri vorrebbe Pellegrini, ma la Lazio gli chiede di rinegoziare l’ingaggio, ancora troppo alto. Si sta aprendo il fronte Mario Rui, che è in rottura con De Laurentiis. Il suo agente Giuffredi ieri ha comunicato che se arriveranno offerte chiederanno la cessione, se non arriveranno rimarrà scontento a Napoli.

