CorSera | Cancellieri ai saluti: ceduto all’Empoli

Si muove qualcosa in uscita. Chiuso dall’arrivo di Isaksen, Cancellieri andrà all’Empoli in prestito oneroso di 1 milione con diritto di riscatto a 12. Per quanto riguarda la cessione di Maximiano all’Almeria bisogna aspettare di trovare un sostituto, nella speranza che gli spagnoli aspettino. Basic vuole rimanere alla Lazio, ma la società spera di cederlo ma mancano offerte. Lo stesso per Marcos Antonio, che con l’arrivo di un regista diventerebbe la terza scelta.

Corriere della Sera

RINGRAZIAMO I NOSTRI SPONSOR: