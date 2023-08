Il Messaggero | Il rebus del regista

Il braccio di ferro tra la Lazio e il Torino per Ricci continua, anche se ieri il ds Vagnati ha fatto sapere che non sentono i biancocelesti da venti giorni. L’unica certezza che si ha al momento è che il calciatore vuole giocare con Sarri, ma il Torino ne ha approfittato alzando sempre di più il prezzo. Le alternative ci sono, ma Sarri almeno su questo non vuole accontentarsi. Tanti sono i nomi: Hjulmand, ma sta andando allo Sporting, Cajuste, considerato acerbo, Paredes, ma non piace al tecnico, Guendouzi, ma non arrivanao conferme, e l’ultimo della lista è Guillamon del Valencia.

Si rischia il braccio di ferro anche con Maximiano: il portiere ha trovato l’accordo con l’Almeria e spinge per partire, ma la Lazio deve sbrigarsi a trovare un sostituto. I profili sondati sono quelli di Ronnow, Consigli e lo svincolato Vaclik. Sulla fascia sinistra resta viva l’opzione Mario Rui, anche se il ritorno di Pellegrini appare più probabile. L’Empoli ha accelerato per Cancellieri ed è pronto a chiudere.

Il Messaggero

