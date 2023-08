Pellegrini ad un passo dalla Lazio: l’agente a Formello

Come riporta il giornalista sportivo Manuel Baiocchini, Luca Pellegrini sarebbe ad un passo dalla Lazio; il suo agente Enzo Raiola sarebbe andato a Formello per definire l’affare. Arriverebbe in prestito biennale con obbligo di riscatto dalla juventus con le probabili visite venerdì.

Di seguito il link del post: https://twitter.com/ManuBaio/status/1689313643307966476?t=o00CWpHaKBTiRYpgyCYLbA&s=08

