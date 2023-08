Calciomercato, Pedullà: “Pellegrini-Rovella, operazioni collegate. L’esito dell’incontro tra Juventus e Lazio…”

La Lazio continua a lavorare per rinforzare la rosa biancoceleste di mister Sarri, più nello specifico per quanto riguarda il ruolo del terzino sinistro e del centrocampista. Come riporta l’esperto di calciomercato Alfredo Pedullà, il club biancoceleste avrebbe trovato l’accordo totale con Luca Pellegrini nella giornata di ieri. Da pochi minuti si sarebbe tenuto il primo incontro tra le due squadre, incontro che non dovrebbe essere l’unico, visto che potrebbe andare in scena un nuovo faccia a faccia in serata.

Quello che manca, sembrerebbe ancora qualcosa sulla cifra legata all’obbligo di riscatto. L’operazione che riporterebbe Pellegrini nella Capitale, sarebbe collegata a quella di Nicolò Rovella. Il centrocampista classe 2001 avrebbe aperto completamente, entusiasta di un trasferimento alla Lazio. Da parte della Juventus, ci sarebbe stato il via libera per un’operazione in prestito con obbligo di riscatto, per un totale di 15/18 milioni di euro.

La Lazio, spiega Pedullà, vorrebbe spendere qualcosa in meno, ma le parti potrebbero riaggiornarsi già nelle prossime ore. C’è da trovare la totale quadratura, visto che le due operazioni dovrebbero essere collegate.

