GdS | Per la regia si tratta Wieffer

Come riportato dalla Gazzetta dello Sport, nuovi spiragli per il ruolo di regista. La Lazio ha avviato i contatti con il Feyenoord per Mats Wieffer, 23 anni, 1,88 d’altezza,, utilizzabile anche da interno. Vincolato fino al 2027 con il club olandese che lo valuta sui 15 milioni di euro. Nelle 37 presenze (3 gol) della scorsa stagione con il Feyenoord anche il doppio confronto con la Lazio in Europa League: in entrambe le gare da subentrato.

RINGRAZIAMO I NOSTRI SPONSOR: