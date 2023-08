Il Messaggero | La Lazio ritrova Pellegrini

Come riportato da Il Tempo, primo allenamento in gruppo per Kamada e Isaksen che ieri hanno avuto modo di lavorare insieme ai nuovi compagni di squadra. Il giocatore giapponese ha rinviato di qualche ora il viaggio in Germania per risolvere gli ultimi problemi burocratici. Dopo due giorni di riposo la squadra ieri ha svolto una doppia seduta di allenamento: nella partitella in famiglia, Sarri ha avuto modo di impiegare Kamada come interno di centrocampo.

Non hanno preso parte all’allenamento Pedro, Marcos Antonio e Hysaj, ancora alle prese con qualche problema fisico; lo spagnolo sta recuperando dopo una distorsione alla caviglia rimediata una settimana fa nell’amichevole contro l’Aston Villa. Si è allenato regolarmente Alessio Romagnoli che ha smaltito velocemente lo stato influenzale che lo aveva colpito la scorsa settimana.

