Il Tempo | Lazio, oggi tentativo per Rovella

Come riportato da Il Tempo, la Lazio continua il pressing su Nicolò Rovella. La valutazione del giocatore è inferiore ai 20 milioni di euro: al momento dalla Juve non è arrivata alcuna chiusura. Il club bianconero deve riportare il bilancio in equilibrio, la cessione dell’ex Monza rappresenterebbe una boccata d’ossigeno per i conti della società.

In queste ultime settimane di mercato la Lazio dovrà chiudere un paio di acquisti a centrocampo, vincolati dall’uscita uscita di almeno uno tra Basic e Marcos Antonio: potrebbe tornare d’attualità il nome dell’olandese del Bologna Jerdy Schouten, resta in piedi l’ipotesi di Rodrigo de Paul dell’Atletico Madrid. Per quanto riguarda il vice Provedel – con Maximiano a un passo dalla cessione all’Almeria – la Lazio continua a sondare il terreno per il danese Frederik Ronnow dell’Union Berlino.

