Marcos Antonio sul mercato ma lui vuole Formello

Come riporta calciomercato.com, la situazione per Marcos Antonio è particolare: Sarri nonostante lo apprezzi molto, ha fatto capire al centrocampista che, con l’arrivo di un nuovo regista, lui potrebbe partire svantaggiato.

Per la società Lazio, Marcos Antonio è sul mercato anche se è stato un acquisto recente, circa un anno fa, dallo Schakhtar per 10 milioni di euro. Il calciatore però ha espresso la propria preferenza nel restare a Formello con la Lazio, con i biancocelesti.

In questi mesi non sono arrivate particolari offerte per il brasiliano, perciò Marcos Antonio avrà ancora la possibilità di far cambiare idea a mister Sarri.

