Morte Antonella Lualdi, il messaggio di cordoglio della Lazio

L’allenatore ed ex calciatore di Udinese e Roma, tra le altre, Gaetano D’Agostino è intervenuto ai microfoni di TMWRadio trattando vari temi, tra cui quello legato a Rovella, accostato anche alla Lazio nelle ultime ore. Queste le sue parole: “A me piace tanto, già da quando giocava al Genoa. Al Monza ha fatto un campionato da protagonista e leader del centrocampo. Deve giocare ma deve alzare il livello come blasone. Alla Lazio sarebbe il completamento dei princìpi di gioco di Sarri, avrebbe lui la sua completa maturazione. Alla Juve non so quanto spazio potrebbe avere, anche se preferisco lui a Locatelli, perché è più eclettico. Lontano dalla Juventus avrebbe la sua completa maturazione”.

