Affare in chiusura per Cancellieri all’Empoli: i dettagli dell’operazione

Dopo l’arrivo di Isaksen a Roma, era poco lo spazio a disposizione di Matteo Cancellieri per cercare di conquistare spazio e minuti. Anche per questa ragione siamo ormai in dirittura d’arrivo per l’affare tra la Lazio ed Empoli, che con ogni probabilità vedrà il passaggio in Toscana del ragazzo. Come riportato da Nicolò Schira, l’esterno biancoceleste, arrivato nel corso della scorsa sessione di calciomercato estivo, passa alla corte di Paolo Zanetti con un accordo che prevede un milione per il prestito, con il diritto di riscatto fissato per 9 milioni di euro. La società biancoceleste ha fissato inoltre un diritto di recompra per 10,5 milioni.

