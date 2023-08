Calciomercato Lazio | Vice Provedel: contatti in corso con Lloris

Il Presidente del Torino, Urbano Cairo, ha parlato del calciomercato della sua squadra, a margine della 2° edizione del Trofeo “Mamma e Papà Cairo”. Tra i vari argomenti trattati, c’è anche quello inerente Samuele Ricci, centrocampista classe 2001 a lungo accosta alla Lazio. Queste le sue dichiarazioni, riportate da Tuttomercatoweb.com:

“Non è mai stato sul mercato. Io non ho mai detto nulla, non è che tutti i giorni devo rispondere agli articoli che leggo. Ad un certo punto Lotito ha fatto una telefonata e l’ho incontrato, ma poi non ci siamo più visti. Non avevamo intenzione di venderlo”.

