CdS | Ritardi e la fila per i rinnovi. Sarri in ansia

Come riportato dal Corriere dello Sport, il tecnico biancoceleste vorrebbe chiudere subito il mercato. Dietro Luis Alberto, non ancora ufficializzato, ci sono altre situazioni da risolvere. Zaccagni è lontanissimo dal rinnovo. Felipe è in scadenza, libero di accasarsi a gennaio a parametro zero. Ci sono stati dei colloqui con Casale, anche altri giocatori aspettano un segnale, Ciro si è appena liberato dalle sirene arabe. Lotito conta di sbrogliare la matassa subito o all’inizio di settembre.

RINGRAZIAMO I NOSTRI SPONSOR: