Dalla Spagna: “De Paul in uscita, Lazio interessata”

Uno dei reparti ancora da completare per la Lazio di Maurizio Sarri è centrocampo, in attesa di capire la posizone di diversi calciatori che potrebbero lasciare la capitale. Uno dei possibili obiettivi viene ripreso da Fichajes.net, con il centrocampista argentino Rodrigo de Paul che sarebbe uno dei nomi che con più probabilitá rispetto ad altri potrebbe lasciare l’Atletico Madrid, con il portale spagnolo che spiega come la Lazio potrebbe essere sul giocatore. Con Pierre-Emile Hojberg come obiettivo per il centrocampo, per gli spagnoli sarebbe necessario fare cassa, dopo i quaranta milioni spesi per lui per portarlo a Madrid.

RINGRAZIAMO I NOSTRI SPONSOR: