ESSERE LAZIALI | Comunicazione importante per gli abbonati in Tevere Parterre

Si rende noto a tutti gli abbonati che il proprietario dello stadio Olimpico, Sport e Salute, contrariamente a quanto inizialmente comunicato, non darà più seguito ai lavori programmati in Tribuna Tevere Parterre.

La Società pertanto si vede costretta a lavorare nuovamente sulla disposizione dei posti della suddetta tribuna e prega gli abbonati alla Tribuna Tevere Parterre centrale e laterale nord e sud, ad attenersi alle seguenti procedure:

⁃ Non utilizzare il segnaposto originale ricevuto al momento della sottoscrizione dell’abbonamento digitale ovvero caricato sulla Eagle Card o sulla Millenovecento Card

⁃ Non utilizzare il supporto cartaceo ricevuto al momento della sottoscrizione dell’abbonamento tradizionale per chi invece ha rinnovato l’abbonamento tradizionale

⁃ Non utilizzare altresì il segnaposto temporaneo ricevuto via mail dalla società per il momentaneo spostamento in Tevere laterale (25AS) perché non più necessario.

In sostituzione di tutto ciò la S.S. Lazio emetterà nuovi abbonamenti per i suddetti sottoscrittori (sia in formato digitale che cartaceo) cercando di rispettare lo stesso settore, fila e posto inizialmente scelto.

DAL 19 AGOSTO gli abbonati potranno entrare in possesso dei nuovi segnaposto nel modo seguente:

⁃ Coloro che hanno sottoscritto l’abbonamento digitale potranno scaricare il segnaposto da questo link https://we.tl/t-RIFOSGXHGd basterà inserire il numero di card (Eagle Card o Millenovecento Card) e la data di nascita di ciascun abbonato.

⁃ Coloro che hanno sottoscritto l’abbonamento tradizionale invece riceveranno da Vivaticket il segnaposto sulla mail rilasciata in sede di sottoscrizione.

La S.S. Lazio si scusa pertanto con i propri tifosi, abbonati in Tribuna Tevere Parterre, per le diverse comunicazioni, anche se non ad essa riconducibili, e dà loro appuntamento allo stadio Olimpico per la prima partita casalinga.

