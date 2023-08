Il Messaggero | Lazio, Weiffer: il prezzo è giusto

Come riportato da Il Messaggero, il centrocampista olandese del Feyenoord costa 15 milioni: 5 in meno di Rovella, altro obiettivo della Lazio. Weiffer sarebbe l’opzione estera nel caso in cui l’ex Monza non dovesse arrivare nel club biancoceleste.

Intanto, è in stand-by l’addio di Maximiano, che vorrebbe essere ceduto all’Almeria. Sarri chiede però un sostituto, tra i possibili candidati: Ronnow (in pole), Consigli e Vaclik.

