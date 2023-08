Il Tempo | Rovella ha scavalcato Ricci: Sarri aspetta il suo regista

Come riportato da Il Tempo, si complica la trattativa per Pellegrini: non c’è intesa sulla cifra del riscatto con la Juve ma si continua a trattare. In ballo anche Rovella. Nei radar del club biancoceleste c’è anche Mats Wieffer, centrocampista del Feyenoord e della nazionale olandese. Restano nel mirino anche Samuele Ricci – nonostante la chiusura netta da parte del Torino – e il centrocampista francese Matteo Guendouzi del Marsiglia. Tuttavia il tecnico Maurizio Sarri ha dato precise indicazioni: preferirebbe allenare calciatori italiani, soprattutto adesso che la stagione sta per cominciare.

Intanto, la Lazio ha trovato l’accordo con l’Empoli per le cessioni di Akpa Akpro e Cancellieri: prestito oneroso con diritto di riscatto a vantaggio del club toscano. In uscita da Formello anche Basic e Marcos Antonio: per il centrocampista croato c’è stato un sondaggio dell’Udinese, per il brasiliano è arrivata l’offerta dei greci del Paok Salonicco.

