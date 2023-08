La Repubblica | Immobile, il 12 settembre la super perizia

Come riportato da La Repubblica, sarà una super perizia a stabilire chi, tra il Ciro Immobile e l’autista del tram 19, ha causato l’incidente stradale, avvenuto lo scorso 16 aprile in piazza delle Cinque Giornate.

Adesso che la vicenda è finita in procura, sotto la spinta delle denunce incrociate depositate dai protagonisti del sinistro stradale, i magistrati si apprestano ad affidare gli accertamenti necessari nelle mani di alcuni esperti. Il prossimo 12 settembre i magistrati di piazzale Clodio daranno il via libera a una perizia cinematica, un esame in grado di stabilire cause e responsabilità dell’incidente costato l’iscrizione nel registro degli indagati sia a Immobile, assistito dall’avvocato Elvis Doraci, che a V.M., l’autista di 56 anni.

L’analisi infatti verrà fatta sotto forma di incidente probatorio. Ciò significa che il risultato verrà considerato come una prova già cristallizzata in un eventuale processo penale che potrebbe scaturire dall’indagine.

