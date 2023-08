Latina-Lazio: settore ospiti verso il sold out

Come riportato dal sito ufficiale della Lazio, si va verso il tutto esaurito nel settore ospiti dello stadio ‘Domenico Francioni’ di Latina. Domenica, alle ore 21:00, la squadra guidata da mister Sarri scenderà in campo per l’ultimo test estivo in vista dell’esordio ufficiale in campionato (domenica 20 a Lecce).

Per l’occasione, Immobile e compagni potranno contare sul consueto sostegno dei tifosi laziali, autentico dodicesimo uomo in campo anche in trasferta: sono stati venduti, infatti, oltre 5.500 tagliandi. Rimangono ancora poche unità a disposizione per colorare interamente di biancoceleste lo spicchio riservato ai sostenitori della Prima Squadra della Capitale.

