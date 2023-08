TuttoSport | Lotito bussa a Giuntoli per Rovella e offre 18 milioni

Come riportato da TuttoSport, se per Luca Pellegrini è stata delineata la formula, ovvero quella del prestito biennale con obbligo di riscatto condizionato alla qualificazione in Europa dei biancocelesti, l’intesa manca invece riguardo la cifra dell’operazione: al momento del dunque, infatti, Lotito avrebbe cercato di ritoccare nuovamente al ribasso l’attesa proposta intorno ai 7-8 milioni, generando così l’irritazione della controparte.

Trattativa in stand-by, ma se ne riparlerà a stretto giro di posta. Anche perché, tra i due club, è più vivo che mai il canale che conduce al trasferimento di Nicolò Rovella, pressante richiesta di Sarri ed elemento cui Allegri non può assicurare una maglia da titolare. L’ex Monza è ingolosito dalla possibilità di disputare la prossima Champions League, la Juventus da una cessione che potrebbe fruttare 18-20 milioni: si ragiona, anche in questo caso, sul prestito con obbligo.

