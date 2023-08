Calciomercato Lazio, retroscena Rovella: il Milan ha provato ad inserirsi all’ultimo

Secondo quanti riportato da TMW, il Milan avrebbe provato ad inserirsi nella trattativa tra la Lazio e Rovella. Il club biancoceleste ha raggiunto un accordo con la Juventus per una cifra attorno ai 21 milioni, che comprende anche il prestito di Luca Pellegrini. I rossoneri all’ultimo secondo hanno comunque provato a capire margini d’inserimento per un prestito con Rovella. Tuttavia, la trattativa con la Lazio sembra ormai in dirittura d’arrivo, si attende solo l’ufficialità.

