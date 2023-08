CdS | Fares, ipotesi Arabia Saudita

Come riportato dal Corriere dello Sport, ieri si è parlato di ipotesi Arabia Saudita per Fares, giocatore da sistemare a Formello. In chiave Luis Alberto, occhio alla frenata tra l’Inter e gli agenti di Lazar Samardzic, serbo-tedesco dell’Udinese. Lotito si era avvicinato a Pozzo alla fine di luglio, proponendo lo scambio con Basic. Sarri non era convinto, ma non aveva ancora preso Kamada e non stava trattando Rovella.

