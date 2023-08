CdS | Maximiano parla con Sarri: “Liberatemi”

Come riportato dal Corriere dello Sport, Maximiano ha chiesto la cessione, vuole essere liberato dalla Lazio e riprendere a giocare con continuità (e un posto da titolare) come ha ribadito a Sarri attraverso un colloquio avvenuto a Formello un paio di giorni fa. Il portoghese, entro domani, vorrebbe avere una risposta dalla società biancoceleste e dal tecnico, che ha bloccato l’ipotesi di cessione non avendo ancora garanzie su un sostituto. L’Almeria è pronta a versare 9 milioni per il suo cartellino.

Intanto rispetto all’opzione Lloris, Sarri ha mostrato perplessità: non sarebbe un vice, ma un titolare. Invece, resiste l’ipotesi Rönnow gestito dagli stessi procuratori di Isaksen, costo limitato.

