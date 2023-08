CorSera | Lloris, voci dalla Francia

Come riportato dal Corriere della Sera, ora la Lazio dovrà chiudere le operazioni in uscita. Ci siamo per Cancellieri e Akpa, ma si cercano acquirenti per Basic, Marcos Antonio, Maximiano e Fares, prima di prendere un’altra mezzala e un portiere. Dalla Francia parlano di Lloris, ma non ci sono conferme.

