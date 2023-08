Escalante: “Campione d’Italia quest’anno? La mia Lazio…”

Gonzalo Escalante, ex giocatore biancoceleste con 31 presenze in una stagione e mezza, parla dei ricordi dell’avventura con la Lazio. Lo racconta ai microfoni di TMW in esclusiva il centrocampista a margine della 69esima edizione del Trofeo Ramón de Carranza che domenica ha visto il suo Cadiz battere ai rigori il Lecce. Queste le parole dell’argentino: “Ho bellissimi ricordi di quest’avventura. A Roma sono stato bene e mi sono sentito felice, giocare nella Lazio è stato un grande salto per la mia carriera e mai potrò dimenticarmi certi momenti vissuti coi biancocelesti. Il ricordo più bello? Sicuramente le partite di Champions League. Come favorita per il titolo di campione d’Italia quest’anno, cito proprio la mia Lazio. La squadra di Sarri è cresciuta tantissimo, così come il livello della Serie A più in generale. Mi aspetto un gran bel campionato quest’anno in Italia”.

