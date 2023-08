ESCLUSIVA| Valerio Varamo, da TikTok alla sua passione per la Lazio: “In famiglia tutti laziali, sono soddisfatto del mercato. Ecco come nascono i miei video…”

“Quando tuo padre vuole venire ad Ibiza con te” o “Quando torni da Ibiza e tua madre vuole litigare”. Se sei un frequentatore di Instagram o TikTok ti saranno capitati video che hanno un titolo simile a questo: il “quando” sempre presente e scene di vita quotidiana in cui i protagonisti sono, principalmente, un figlio con i due genitori. Si tratta di Valerio Varamo, già da qualche tempo famoso sui social e con quasi 500.000 followers su Instagram e oltre un milione su TikTok. E la sua specialità è proprio la semplicità di un prodotto che mette a nudo il rapporto dei protagonisti, una famiglia alle prese con questioni di vita quotidiana. Ma perché vi stiamo parlando di loro? E’ risaputo, infatti, che Valerio è un grande tifoso della Lazio. Per parlarci di lui e della sua passione per i suoi colori biancocelesti è intervenuto in esclusiva ai microfoni di Laziopress.it.

Come vivi la tua lazialità?

Questo periodo la vivo bene, quello che ho letto sul mercato a me è piaciuto. Come ci siamo mossi, i colpi in prospettiva, la squadra che ha un comandante vero alla gestione. Con Sarri sto tranquillo. Credo che i colpi siano stati presi in accordo tra allenatore e dirigenza. Veramente abbiamo un mister che fa la differenza. Quindi se tutti questi giovani che stiamo prendendo ingranano nel meccanismo di Sarri nel giro di qualche anno abbiamo il picco massimo e lì qualche soddisfazione in più e qualche trofeo lo prendi secondo me.

So che anche tua madre, protagonista dei tuoi video, è laziale. Hai ripreso da lei questa passione?

Tutti laziali! Siamo tutti laziali in famiglia. Dalla parte di mamma tutti laziali, da quella di papà si tifa poco. Tranne, oramai, papà: lui è diventato un laziale sfegatato come noi. Però si, dalla parte di mamma tutta la famiglia laziale. Siamo tutti lazialotti.

Sei fiducioso in vista della prossima stagione?

Quest’anno, secondo me, siamo riusciti a fa un miracolo perché un po’ le altre non hanno fatto del loro meglio, mentre noi invece lo abbiamo fatto, lasciando anche qualche punto per squadra, perché va detto, però alla fine con il secondo posto per me Sarri ha fatto un miracolo con la rosa che aveva. Quest’anno non dico che è matematico che ti riconfermi, ma se la squadra ingrana magari ti confermi tra le prime 4 e ti prendi quei soldi per il mercato che possono aiutare, facendo così quegli step importanti nel tempo. La qualificazione in Champions serve anche per mettere ogni volta quel tassello in più che può arrivare per la crescita, una cosa che non abbiamo fatto negli ultimi anni secondo me.

Quale è il tuo giocatore preferito e perché?

Il mio giocatore preferito purtroppo se ne è andato. Io ero sergio-dipendente. Lo amo alla follia, perché è un giocatore spaziale. Però, siccome anche io gioco a calcio, quello su cui mi rivedo di più su tante cose purtroppo è quel pazzo di Luis Alberto, anche per come si comporta ha delle cose che non vorresti vedere dentro quella squadra, ma è pazzo quanto forte. Un giocatore che trova un buco e spazio ovunque, si inventa la giocata. Lo hai in campo e a un cert punto ti fa la differenza. Partita bloccata e te la sblocca in un attimo.

Speriamo sia una coppia funzionale con Kamada…

Eh… Kamada a me piace, ho visto qualche partita dell’Eintracht. E’ un bel giocatorino. Anche lui a parametro zero, non è che noi ne spariamo tanti a parametro zero. Poi anche in prospettiva, perché è giovane. Quello che vorrei, che manca ora, è un colpo. L’ultima botta. Se riuscisse a piazzare Basic e Marcos Antonio e prendere poi un giocatore che dà quello strappetto in più il mercato è da 10.

Parlando dei tuoi video, come nasce questa idea?

E’ nata in quarantena: avendo chiuso per 40 giorni causa Covid… In realtà i video che io faccio nascono come storie per Instagram. Poi mio cugino mi ha detto ‘Ma conosci TikTok? I video che fai sulle storie caricali lì’. E io ho iniziato a fare così e da che ridevano solo i miei amici ora ride tutta Italia. E’ andata così”.

I tuoi video hanno come tema la vita quotidiana e sollecitano un alto tasso di interesse: che rapporto hai con la tua famiglia e come hanno accolto questo tuo spunto?

Il rapporto con loro è ottimo, sono uno che ci tiene tanto a queste cose. Sono spesso con loro e mi piace organizzare viaggi e cene. Mi piace passare del tempo insieme, non me ne vergogno. Anche allo stadio il 99% delle volte vado con loro, al limite con qualche amico. Poi mamma sono 11 anni che lavora con me, mio fa da segretaria, anche ora che sono cambiate delle cose. E con papà anche un bellissimo rapporto, come si vede anche nei video. Poi mamma è molto estroversa e dinamica, e l’ha presa molto a ridere da subito. Papà invece ora è estremamente aperto rispetto a due anni fa, prima era un po’ restìo: lui sempre in giacca e cravatta e serio. Pensava ‘ma che figura ci faccio?’. Invece ora è quasi più scemo di noi, è entrato nel mood.

