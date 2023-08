Il Tempo | Coppa d’Arabia: Milinkovic sfida Ronaldo

Come riportato da Il Messaggero, l’attaccante classe 2004, che con la maglia della Primavera biancoceleste ha segnato 35 reti in 48 presenze, ha prima firmato il rinnovo per tre anni con la Lazio ed è pronto ora a trasferirsi in prestito al Cosenza per disputare la prossima stagione di Serie B.

