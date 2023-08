Il Tempo | Lazio, mercato ancora aperto: ipotesi Barak

Come riportato da Il Tempo, il mercato della Lazio non è da considerare chiuso. Basic e Marcos Antonio sono in uscita, e qualora i dirigenti riuscissero a trovare una nuova collocazione per entrambi, il club tornerebbe sul mercato per prendere almeno un altro centrocampista per completare il reparto: ai soliti nomi papabili ieri si è aggiunto quello del ceco Antonin Barak interno di centrocampo della Fiorentina. Nelle prossime ore la dirigenza laziale dovrà dare il via libera alla cessione del portiere Maximiano; il suo sostituto – a sorpresa – potrebbe essere il francese Lloris, pronto a sposare la causa biancoceleste.

RINGRAZIAMO I NOSTRI SPONSOR: