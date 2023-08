La foto social di Crespi non lascia dubbi: si trasferisce al Cosenza

Una storia pubblicata tramite il proprio profilo Instagram per togliere ogni dubbio circa il suo futuro: Valerio Crespi, già molto vicino al Cosenza nelle scorse settimane, ora si trova anche fisicamente nella città calabrese con ogni probabilità per iniziare ufficialmente la sua avventura nel mondo professionistico. Il Cosenza, infatti, giocherà in Serie B la prossima stagione. Valerio Crespi ha, infatti, pubblicato una foto scattata a Cosenza con tanto di località: fatto che non lascia più dubbi.

Cambiata, inoltre, la sua bio sempre su Instagram, dove affianco alla Lazio ha taggato proprio il Cosenza. Si trasferisce lì in prestito secco.

