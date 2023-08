La Repubblica | Doppio colpo con Pellegrini anche Rovella. L’Al Nassr vuole Luis Alberto e studia l’offerta

Come riportato da La Repubblica, ieri è arrivata la fumata bianca da Torino per il trasferimento in biancoceleste di Nicolò Rovella e Luca Pellegrini. Prestito con obbligo di riscatto per entrambi: 16,5 milioni per il centrocampista, 4,5 per il terzino sinistro. Operazione quindi da 21 milioni complessivi.

Il mercato della Lazio comunque non è ancora chiuso. Ad allarmare i tifosi però c’è un ritorno di fiamma dalla penisola araba per Luis Alberto: gli emissari dell’Al Nassr (lo stesso di Cristiano Ronaldo) sono attesi nei prossimi giorni a Roma per parlare con gli agenti del centrocampista spagnolo. In realtà il giocatore non sembra troppo convinto della destinazione e intende rispettare il nuovo contratto concordato con la Lazio, che gli garantisce 4 milioni più bonus fino al 2027. Sempre dall’Arabia Saudita, un altro club, l’Al Wehda, sta prendendo informazioni per Momo Fares, in cerca di un rilancio dopo due anni di calvario per problemi fisici.

