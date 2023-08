Buon compleanno Bruno Giordano! Gli auguri social della Lazio – FOTO

Il calciomercato della Lazio ha preso il via, ma oltre agli acquisti bisogna occuparsi delle cessioni. In uscita ci sono Cancellieri e Akpa Akpro, ma si cerca una sistemazione anche per Basic. Come riporta Nicolò Schira su Twitter, il croato interessa all’Udinese che ha aperto ai colloqui con la Lazio.

