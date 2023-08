CdS | Pellegrini e Rovella: la Lazio è in attesa

Come riportato dal Corriere dello Sport, Lazio e Juventus ieri hanno completato lo scambio di documenti per la doppia operazione Pellegrini e Rovella, con l’importo che si aggirerà attorno ai 21,5 milioni di euro: per gli annunci potrebbero passare uno o due giorni. Secondo alcune indiscrezioni anche il Milan era interessato a Rovella e ha provato ad inserirsi in extremis, avendo anche bisogno di un terzino mancino, per cui Pellegrini rappresentava una valida opzione. L’operazione con la Lazio non è in pericolo, ma è bene procedere rapidamente verso le firme. La società biancoceleste si muove intanto per la Primavera di Sanderra: in arrivo dal Perugia il classe 2006 Flavio Sulejmani, attaccante albanese, con gli umbri intenzionati a inserire anche Giuseppe Di Serio, poi da girare in prestito.

RINGRAZIAMO I NOSTRI SPONSOR: