Cds | Vice Provedel. E una mezzala se parte Basic

Come riportato dal Corriere dello Sport, dopo i cinque colpi arrivati alla corte di Sarri, non è ancora concluso il mercato biancoceleste, con la pausa di Ferragosto che porterà la Lazio verso la strategia della sostituzione: un portiere se parte Maximiano, una mezzala se Basic lascerà Roma, un centrale se Gila partirà in prestito per giocare. Dopo aver parlato con Sarri Maximiano ha chiesto la cessione, e club e agenti influenti vicini all’Almeria avrebbero rassicurato Lotito in merito all’operazione Livakovic. Per sostituirlo i nomi sarebbero quelli di Ronnow e Consigli. Con la condizione di una cessione di Basic, la Lazio cerca una mezzala giovane che cresca dietro Luis Alberto: il croato era stato proposto all’Udinese sperando di arrivare a Samardzic, mentre Fazzini resta un sogno troppo costoso. Per Gila invece Sarri crede che possa crescere, ma che per farlo sia necessario giocare.

RINGRAZIAMO I NOSTRI SPONSOR: