Champions araba, Milinkovic conquista un premio

Grazie agli acquisti di Rovella e Pellegrini, diventeranno undici i calciatori a disposizione di Maurizio Sarri, che ha chiara in testa l’idea di schierarne almeno sei o sette. E’ stata una delle principali richieste sin da subito, iniziate con l’arrivo di Zaccagni nel corso del primo calciomercato alla guida della Lazio, arrivando così al doppio colpo dalla Juventus, con entrambi i calciatori attesi a Roma ad inizio settimana per le visite mediche. Come riporta il Messaggero, tutto fermo invece per ciò che riguarda la situazione portieri, con l’Almeria che non ha mai presentato ufficialmente più di nove milioni di euro, cifra richiesta da Lotito: gli spagnoli hanno scelto Livakovic della Dinamo Zagabria, un’operazione che bloccherebbe Maximiano a Roma, e spegnerebbe l’ipotesi Lloris. A centrocampo smentito l’interesse arabo per Luis Alberto, che da tempo ha scelto la Lazio.

