Che esordio per Kamada! Il racconto della prima da titolare

In occasione dell’ultima amichevole prima dell’inizio del nuovo campionato, giocata in casa del Latina in onore di Vincenzo D’Amico, bandiera laziale nativo proprio di Latina, tra i titolari anche Daichi Kamada, nuovo acquisto biancoceleste e da subito schierato in campo. Suoi uno dei primi palloni toccati in questa amichevole, con un appoggio prima a Cataldi e poi uno smistamento di gioco sulla sinistra. Poi qualche inserimento e una presenza fissa in fase di svolgimento di azione lo contraddistinguono prima del suo primo tiro in porta, dal limite, fuori di poco sul fondo. Inserimenti e palleggio sono l’essenza della sua gara, come quando, vicini alla mezz’ora, coglie l’appoggio di Lazzari dalla destra tirando di poco alto.

Il secondo tempo inizia in modo scoppiettante: un inserimento centrale chiama un assist di Zaccagni che lo serve sul filo del fuorigioco con un pallonetto delicato propiziando un gran gol al volo di Kamada, che timbra così al meglio il suo esordio da titolare. Lascia spazio a Vecino intorno al 54′ minuto.

