Il Tempo | Sarri ne vuole un altro

Come riportato da Il Tempo, dopo che la rosa è stata arricchita con i vari colpi arrivati nel corso dell’estate, manca ancora un giocatore in mezzo al campo, che potrebbe arrivare dopo aver alleggerito l’organico dai numerosi esuberi. Per ciò che riguarda la lista da consegnare alla Serie A, non ci saranno problemi di abbondanza, con Rovella e Isaksen nati dopo l’uno gennaio 2001. Aspettando di capire di più in merito all’affare Maximiano, Sarri ha preferito allontanare Lloris, figura troppo ingombrante Provedel, così come quella di Handanovic.In uscita le cessioni di Akpa e Cancellieri non sposterebbero nulla in chiave entrata: diverso il discorso di Basic e Marcos Antonio, per cui la cessione di uno dei due porterebbe all’arrivo di un nuovo centrocampista, importante anche in chiave Coppa d’Asia per Kamada.

RINGRAZIAMO I NOSTRI SPONSOR: